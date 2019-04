Piazza Affari in positivo con le banche, male i titoli oil

Titta Ferraro 25 aprile 2019 - 13:21

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta con lieve segno più per Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,11% a quota 21.744 punti dopo la debole giornata di ieri. A far prevalere gli acquisti contribuiscono soprattutto le banche con rialzi nell'ordine dell'1% per Bper e Ubi Banca. Buoni i riscontri arrivati oggi da Ubs con utili trimestrali oltre le attese.Miglior titolo del Ftse Mib risulta Azimut con un balzo di quasi il 2%.In affanno invece il settore oil con Tenaris a -1,63%, -0,3% invece Eni che conferma la debolezza di ieri a seguito della diffusione dei conti trimestrali sotto le attese.