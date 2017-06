Piazza Affari in moderato rialzo: si riduce rischio sistemico su Italia, bene UniCredit e Intesa. Prese di beneficio su Yoox e STM

Alessio Trappolini 28 giugno 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Giornata negativa per le Borse mondiali, azzoppate dal tackle incrociato Bce- Fed. Ieri Mario Draghi ha ravvivato i timori di chi teme che la fine del Qe sia ormai prossima. Le parole del presidente Bce riferite “alla temporaneità della fase di bassa inflazione” è stato interpretato dagli operatori come un’indicazione di preparativi in corso sul tema tapering.ed amplificati poi da discorsi di membri. Successivamente diversi membri Fed, tra cui il vice presidente Fischer e la Yellen, hanno richiamato l’attenzione sulla possibilità che i mercati azionari possano aver raggiunto valutazioni eccessive.“L’impatto è stato evidente con il dollaro in marcato deprezzamento e il forte rialzo dei tassi governativi concentrati soprattutto sul tratto decennale, con curve più ripide sul segmento 2-10 anni”, hanno commentato gli analisti dell’Ufficio studi Mps Capital Service.In questo quadro il mercato italiano viaggia controcorrente, con il FTSE Mib in rialzo dello 0,2% in area 20.830 punti dopo una partenza claudicante. Vi è un clima più sereno per quanto riguarda l’Italia il cui rischio sistemico “dovrebbe ridursi considerevolmente”, sostiene un analista interpellato dalla nostra redazione. “Il salvataggio di Mps e quello delle banche venete, commenta l'esperto, rappresentano una notizia positiva per il settore bancario italiano”.Un clima id cui beneficiano i due maggiori istituti di credito italiani: UniCredit, +2,40% a 16,6 euro, e Intesa Sanpaolo, +1,525 a 2,798 euro. Ben comprato Banco Bpm, +1,55 a 2,81 euro, mentre UBI Banca viaggia sulla parità a 3,752 euro nel giorno in cui si è chiuso con il sold out l’aumento di capitale da 400 milioni per sostenere le acquisizioni delle tre good bank (Marche, Etruria e Chieti).Prese di profitto su Yoox, -2% a 25 euro, dopo il balzo di lunedì e STM, -1,63% a 12,59 euro, ancora ostaggio di un sentiment che fa leva sulle elevate performance dei mesi scorsi.