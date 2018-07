Piazza Affari in lieve rialzo, corre Italgas

Titta Ferraro 16 luglio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di ottava con lieve segno più per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,15% a quota 21.924 punti. In prima fila Italgas a +2,82% sotto la spinta del giudizio Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo da 5,1 a 5,2 euro. Bene anche Telecom Italia (+1,65%) dopo i minimi annui aggiornati venerdì scorso.Oggi indicazioni in linea con le attese dal Pil cinese (+6,7% annuo nel secondo trimestre). Focus sull'incontro Trump-Putin in programma a Helsinki. Nel weekend Trump ha parlato di Ue "nemico" degli Usa, in particolare in tema di commercio.Dal fronte statunitense, oggi attenzione alle vendite al dettaglio (consenso +0,4% mensile) e i numeri relativi la stagione delle trimestrali di Bank of America, Blackrock e Netflix.