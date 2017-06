Piazza Affari in deciso calo, male Stm e Leonardo complice debolezza dollaro

Titta Ferraro 28 giugno 2017 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Avvio in calo per Piazza Affari che si uniforma alla debolezza dei mercati in generale. Ieri Wall Street ha accolto male il rinvio del voto sulla riforma sanitaria. Dopo i primi scambi il Ftse Mib cede lo 0,7% a 20.644 punti. Male i titoli Stm (-2%) e Leonardo (-1,74%) complice la debolezza del dollaro, sceso ai minimi a 10 mesi contro l'euro. Ieri le parole di Mario Draghi Draghi, che ha sottolineato il rafforzamento del recupero della zona euro, hanno scatenato la speculazione della rimozione delle misure di stimolo BCE.Oggi Draghi parlerà di nuovo, atteso anche il discorso di Carney (Bank of England). In Italia focus sulla stima flash dell'inflazione di giugno.