Piazza Affari in calo, corre ancora Banco BPM

Titta Ferraro 28 dicembre 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata in territorio negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,25% a quota 22.146 punti. Corre anche oggi il titolo Banco BPM (+2,6% a 2,678 euro) dopo che ieri sera l'istituto ha annunciato di aver superato "ampiamente" i requisiti patrimoniali Bce. Inoltre per il 2018 l'Eurotower ha determinato un requisito prudenziale pari a 8,875% per il Common Equity Tier 1 ratio e a 12,375% per il Total Capital ratio. Ieri Banco Bpm aveva trovato sponda nelle parole del ceo Castagna che ha anticipato un target più ambizioso di cessioni Npl (11 ,ld rispetto agli 8 mld indicati precedentemente). Tra le blue chip milanesi si muove sulla parità A2A con le ultime indiscrezioni che vedono il Comune di Milano in fase di valutazione di un’eventuale cessione di una quota della multiutility per chiudere il bilancio triennale al 2020.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe sciogliere oggi le Camere con le elezioni politiche che si svolgeranno molto probabilmente il prossimo 4 marzo. Sempre oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, terrà la conferenza stampa di fine anno.