Piazza Affari: il settore finanziario domina la scena guidato da Banco Bpm, debole Luxottica

Alessio Trappolini 3 gennaio 2017 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha concluso un’altra seduta che ha visto come protagonista il settore finanziario. Con i titoli Mps “congelati” a tempo indefinito gli acquisti hanno riguardato per la seconda seduta consecutiva dopo il debutto la “matricola” Banco Bpm. Nel pomeriggio, complice l’apertura di Wall Street, il principale indice italiano ha perso di tono andando a chiudere prossimo alla parità. In questo quadro il FTSE Mib ha chiuso le contrattazioni invariato a 19.573,48 punti.



Banco Bpm ha indossato la maglia rosa del listino concludendo la giornata con un guadagno del 7,04% a 2,67 euro. Ben comprate anche Bper, +3,79% a 5,47 euro, e Ubi Banca, +4,37% a 2,86 euro. Nel settore dei servizi finanziari si è messa in mostra Azimut, che ha guadagnato il 5% a 16,95 euro.



Fca ha perso di tono nel pomeriggio dopo aver comunque aggiornato importanti massimi relativi che non venivano raggiunti stabilmente dall’ottobre del 2016. L’ultimo prezzo battuto dal titolo è stato di 9,125 euro, in rialzo dell’1,89% rispetto alla chiusura di ieri.



Sul fronte dei ribassi hanno sofferto particolarmente il settore dei servizi pubblici e dell’industria. Luxottica ha indossato la maglia nera del listino principale con una perdita del 2,7% a 50,35 euro mentre STM ha lasciato sul parterre il 2,40% a 10,55 euro.