Piazza Affari ha chiuso in moderato rialzo: A2a e Campari in cima al listino, giornata sofferta per Bper Banca

Alessio Trappolini 10 maggio 2017 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha chiuso seduta in rialzo: l’indice FTSE Mib ha guadagnato oggi lo 0,306% portandosi a 21.552,81 punti. Umore del mercato ancora dominato dalle trimestrali: il miglior titolo è stato A2a, +5,367%, mentre il peggiore BperBanca, -5,66% a 4,76 euro.



L’istituto modenese nel periodo gennaio-marzo ha chiuso il conto economico con un utile netto a 25,9 milioni di euro, al di sotto delle stime degli analisti principalmente a causa di quei 17 milioni di euro “legati all’ impairment (svalutazione straordinaria di valore, ndr) della quota detenuta dal gruppo nel Fondo Atlante”, ha specificato l’istituto nella nota di accompagnamento ai conti.



Vento in poppa per Campari, +4,67% a 6,04 euro, dopo i brillanti conti del primo trimestre 2017 resi al mercato ieri, quest’oggi il titolo ha proseguito il rally borsistico grazie alle promozioni incassate dalle principali case d’affari che coprono il titolo.