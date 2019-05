Piazza Affari guarda a non farm payrolls e trimestrali con Fca

Titta Ferraro 3 maggio 2019 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari poco mossa in attesa dei dati del mercato del lavoro Usa e della trimestrale di Fca. Il Ftse Mib viaggia in frazionale rialzo a 21.724 punti (+0,05%). In attesa dell'ingresso nel vivo della stagione delle trimestrali italiane, che oggi vedrà la diffusione dei numeri di FCA, il Ftse Mib ieri ha ceduto lo 0,78% a quota 21.710 punti.In recupero i titoli oil dopo la debolezza di ieri dettata dal calo dei prezzi del petrolio. Saipem sale di oltre l'1%, mentre Eni guadagna lo 0,24% dopo il successo del bond decennale in dollari Usa collocato ieri per 1 miliardo con una cedola del 4,25%.Male invece Tenaris, arrivata a cedere il 3% in avvio dopo aver diffuso i conti del primo trimestre 2019, chiuso con un utile netto di 242,59 milioni di dollari, in rialzo del 3% rispetto ai 235,23 milioni di un anno prima. Sotto le attese i ricavi a 1,87 mld rispetto agli 1,97 mld delle stime di consensus.Sotto i riflettori anche oggi FCA (+0,95%) che verso metà seduta diffonderà i conti del primo trimestre. Il gruppo guidato da Mike Manley ha annunciato ieri una maxi cedola di 1,3 euro per azione legata alla cessione di Magneti Marelli. Segnali di ripresa intanto dal mercato auto italiano con +1,5% delle immatricolazioni ad aprile. Sono oltre 44.100 le immatricolazioni di Fiat Chrysler, per una quota del 25,3% "che conferma il positivo trend di crescita nell'anno, dopo il 24,1% a gennaio e il 24,8% di febbraio e marzo".