Piazza Affari: giornata di vendite per il Ftse Mib (-0,8%), STM vola dopo i conti (+5,1%)

simone borghi 24 aprile 2019 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude la seduta odierna in ribasso con il Ftse Mib che cede lo 0,79% a 21.724,44 punti appesantito dalle performance negative dei bancari. Meno penalizzati gli altri listini europei, mentre a Wall Street i tre indici principali viaggiano pressoché invariati dopo i rialzi della giornata precedente. Negli Usa, S&P 500 e Nasdaq si mantengono sui massimi storici toccati ieri, mentre il Dow Jones resta ad un soffio dal precedente record di ottobre.L’attenzione rimane focalizzata principalmente sul flusso di trimestrali delle società a stelle e strisce, dopo i risultati di Boeing, Caterpillar e AT&T e con i conti di Facebook, Microsoft e Tesla in uscita questa sera a mercati chiusi.A Piazza Affari chiude in vetta al Ftse Mib STM (+5,1% a 16,84 euro) dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, che si è chiuso con utili e ricavi in calo più del previsto, soffrendo la debolezza della domanda da parte di alcuni clienti, tra cui Apple. STM rimane fiduciosa per il futuro, prevedendo di tornare a una crescita dei ricavi già nel secondo trimestre.Acquisti su Atlantia (+1,4% a 23,49 euro), nel giorno della conferma di Castellucci nel ruolo di amministratore delegato.Eni archivia la seduta in rosso (-1,6% a 15,55 euro) dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre che hanno evidenziato un utile operativo adjusted inferiore alle attese. Confermata per il 2019 la previsione di una crescita del 2,5% su base annua della produzione di idrocarburi allo scenario di budget di 62 dollari al barile e al netto delle operazioni di portafoglio.In fondo al paniere troviamo quasi tutti i bancari con Ubi (-3,6% a 2,69 euro) e Intesa (-2% a 2,27 euro) tra i peggiori. Fanalino di coda Juventus che oggi lascia sul terreno il 5,6% tornando a quota 1,19 euro.