Piazza Affari galvanizzata da nuovi record Wall Street, +3% per il Ftse Mib

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Finale in crescendo per Piazza Affari che trae ulteriore slancio dai record aggiornati in avvio di seduta da Wall Street con l'indice Dow Jones per la prima volta oltre quota 25.000 punti.A Milano l'indice Ftse Mib è arrivato a guadagnare oltre il 3% con un massimo intraday a 22.572 punti.A guidare i rialzi Fca con un balzo dell'8,7%; secondo Mediobanca Securities Fca è il principale beneficiario di un mercato auto Usa che si sta mantenendo solido vicino ai livelli record e in prospettiva troverà sponda anche dagli effetti della riforma fiscale.Oltre +5% per Ubi Banca. Molto bene anche Saipem (+3%) che beneficia dei massimi del petrolio.