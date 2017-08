Piazza Affari frenata da tensioni geopolitiche, tutti i titoli del Ftse Mib in rosso

Titta Ferraro 29 agosto 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio difficile per Piazza Affari che paga le nuove tensioni geopolitiche causate dal nuovo missile lanciato dalla Corea del Nord e che ha sorvolato il Giappone Settentrionale.Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib cede lo 0,81% a 21.550 punti.Tutti i titoli del Ftse Mib sono in calo con Banca generali che cede il 2%, -1,4% per Leonardo, -1,29% per Telecom Italia.