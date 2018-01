Piazza Affari frena in avvio, Ftse Mib reduce da striscia 8 rialzi consecutivi

Titta Ferraro 15 gennaio 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della nuova ottava con lieve prevalenza delle vendite a Piazza Affari. Il Ftse Mib, reduce da una striscia di 8 rialzi consecutivi, segna un calo dello 0,21% a quota 23.381 punti. Per l'indice guida di Piazza Affari i livelli raggiunti venerdì scorso rappresentano im massimi da agosto 2015.Oggi sul parterre milanese si muove bene Tenaris con uno scatto dello 0,84%, seguita a ruota da Leonardo (+0,82%). Lieve segno più per Fca (+0,15% a 19,15 euro) che venerdì aveva toccato dei nuovi massimi storici intraday a un soffio da quota 20 euro. A Detroit il ceo Sergio Marchionne ha confermato che la riforma fiscale Usa avrà un impatto positivo per il gruppo di circa 1 miliardo di dollari Usa. Marchionne ha smentito imminenti scenari di M&A, ribadendo i target al 2018 e e il possibile raddoppio dell'utile al 2022 grazie soprattutto all'apporto del marchio Jeep.