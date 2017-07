Piazza Affari: debutto in flessione per Alfio Bardolla Training Group su Aim Italia

Daniela La Cava 28 luglio 2017 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Debutto in calo sull'Aim Italia per Alfio Bardolla Training Group, la prima società di formazione a quotarsi in Borsa. A Piazza Affari il titolo lascia sul terreno oltre il 4% a 3,968 euro. In fase di collocamento la società (quattordicesima ammissione sul mercato dedicato alle piccole medie imprese) ha raccolto 3,1 milioni di euro con una capitalizzazione pari a 10,6 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,3 per cento.