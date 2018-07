Piazza Affari: debutto col botto per Longino & Cardenal su Aim Italia

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Debutto col botto per Longino & Cardenal a Piazza Affari. Il titolo del gruppo attivo nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e alberghi a livello nazionale ed internazionale è stato sospeso per eccesso di rialzo pochi minuti dopo l'ingresso ufficiale sull'Aim Italia (l'azione ha segnato un rialzo di quasi il 13% a 4,06 euro). La società ha comunicato nei giorni scorsi che il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 3,60 euro (di cui 0,40 euro a nominale e il residuo a sovrapprezzo). Sulla base di tale prezzo di emissione è pertanto prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa 22,5 milioni, con il flottante post quotazione pari al 22% del capitale sociale. Per Longino & Cardenal l'obiettivo dell’operazione di Ipo è supportare i piani di crescita e di internazionalizzazione del gruppo, attraverso l’apertura di nuove sedi all’estero, e mediante acquisizioni di realtà più piccole già sviluppate e da integrare verticalmente.