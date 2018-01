Piazza Affari debole, bene Telecom Italia e Luxottica

Titta Ferraro 30 gennaio 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari in calo in avvio di giornata. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a quota 23.748 punti, proseguendo la pausa di riflessione di inizio settimana complice la debolezza evidenziata ieri da Wall Street. Gli investitori sono in attesa delle indicazioni in arrivo nei prossimi giorni da Fed, Pil e inflazione Eurozona e non farm payrolls.Sul parterre di Piazza Affari si muove bene Telecom Italia (+1,6%9 sulle nuove indiscrezioni di scorporo della rete. Bene anche Leonardo (+0,5%) nel giorno della presentazione del nuovo piano. Il ceo Alessandro Profumo ha anticipato un piano incentrato sul ritorno alla crescita organica con gli Usa che rimarranno un mercato centrale.Buona reazione infine per Luxuttica (+1,259 ai conti preliminari 2017 che hanno visto vendite oltre i 2 mld di euro nel quarto trimestre 2017, +4,3% a cambi costanti (-2,3% a cambi correnti per la forte rivalutazione dell’euro nei confronti delle principali valute), evidenziando una performance positiva di Europa, Nord America, Australia e Brasile.