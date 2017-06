Piazza Affari corre in avvio, banche avanti tutta con Ubi a +5%

Titta Ferraro 9 giugno 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari parte forte nell'ultima seduta della settimana. L'esito delle elezioni britanniche, con i conservatori che non sono riusciti a raggiungere la maggioranza assoluta, non sembra preoccupare i mercati.

Intanto Piazza Affari continua a trovare sostegno nell'allontanarsi dello spettro di elezioni anticipate. In questo quadro si è alleggerito lo spread sul mercato delle obbligazioni governative, in particolar modo sulle scadenze decennali della curva.

Molto bene il settore bancario con in particolare Ubi Banca a +5,7% dopo che ieri ha annunciato le condizioni dell'aumento di capitale al via lunedì prossimo. Oggi gli Analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione a buy.