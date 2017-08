Piazza Affari corre in avvio: +1% il Ftse Mib con sprint di banche e galassia Agnelli

Titta Ferraro 14 agosto 2017 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava a spron battuto per Piazza Affari che si accoda al buon umore delle altre principali Borse in scia allo smorzarsi delle tensioni geopolitiche legate al contrasto tra Usa e Corea del Nord.Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,99% a quota 21.568 punti. In prima fila le banche con Banco Bpm che sale del 2,2%, +2% circa per Ubi e Unicredit. In pole position in avvio Fca che balza del 3,4% sopra quota 10 euro. Bene anche gli altri titoli della galassia Agnelli con Exor a +1,7% e Ferrari a +1,6%.Prima seduta della settimana senza particolari indicazioni economiche in arrivo. In Europa sguardo alla lettura del Pil greco del secondo trimestre (preliminare). In arrivo anche il Pil del Portogallo. Dato più importante di giornata la produzione industriale dell'area euro, attesa a -0,5% m/m a giugno, con un +2,8% annuo dal +4% precedente.