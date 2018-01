Piazza Affari corre con banche e Stm, Fca di nuovo sopra 20 euro

Titta Ferraro 29 gennaio 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza ben intonata per Piazza Affari che segue i nuovi record segnati da Wall Street in chiusura della scorsa ottava. Il Ftse Mib si riporta in avvio di giornata a ridosso di quota 24 mila punti (+0,2% a 23.905 punti). In prima fila Stm che sale del 2,5 per cento. Bene anche i bancari con rialzi superiori all'1,5% per Banco BPM e Bper. Fca sale dell'1% circa tornando sopra quota 20 euro.Wall Street non ha perso il buon umore nonostante i dati parzialmente deludenti del Pil statunitense (+2,6% annualizzato). Sempre venerdì Donald Trump, intervenendo al World Economic Forum di Davos, ha detto che non c'è mai stato, nella storia, un momento migliore per investire negli Stati Uniti d'America.Oggi pomeriggio diversi dati in arrivo dagli Stati Uniti. In particolare i riscontri di dicembre sulle spese per consumi personali (consensus +0,4%) e quello sui redditi personali. In uscita anche l'indice Dallas Fed Manufacturing di gennaio.