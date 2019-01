Piazza Affari corre, banche in ripresa

Titta Ferraro 16 gennaio 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Prima parte di giornata in buon rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib sale dello 0,62% a quota 19.284 punti con banche in recupero dopo la debolezza della vigilia in scia ai timori legati alle nuove raccomandazioni Bce sugli Npl. Spiccano il +1,8% di Banco BPM e Unicredit.Tra gli altri titoli si conferma la forza della Juventus (+2,2%). Segno più per FCA (+0,36%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa diffusi questa mattina.Riflettori oltremanica all'indomani del voto del parlamento contro l'accordo con l'UE sulla Brexit. Per il momento la reazione della sterlina è stata composta in attesa di vedere gli sviluppi della situazione. Oggi è atteso il discorso del governatore della Bank of England, Mark Carney. In uscita anche l'inflazione inglese. Tra gli altri appuntamenti, l'Istat diffonderà i dati su fatturato e ordinativi dell'industria e sui prezzi al consumo.