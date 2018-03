Piazza Affari corre ancora, sprint di Poste

Titta Ferraro 12 marzo 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Continua il trend positivo per Piazza Affari. L'indice FTSE Mib, reduce da 4 sedute consecutive in rialzo, si nuove ancora in rialzo (+0,6% a 22.881 punti) sulla scia scia dei positivi riscontri dal mercato del lavoro USA.Tra i migliori in avvio spicca Poste Italiane (+2,15%) promossa a buy da Equita. Bene ENI (+0,6%) dopo gli accordi strategici negli emirati e la cessione di un'ulteriore quota del giacimento Zohr per 934 mln dollari.