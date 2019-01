Piazza Affari continua la risalita, rally di Amplifon e FCA

Titta Ferraro 9 gennaio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dà seguito al trend positivo e anche oggi si muove in deciso territorio positivo. L'indice Ftse Mib sale dello 0,7% a quota 19.133 punti, sui massimi dallo scorso 13 dicembre. A dare fiato al rally è l'ottimismo circa le trattative Usa-Cina dopo gli incontri tenutisi a Pechino nelle giornate del 7 e 8 gennaio. Ted McKinney, sottosegretario Usa per il commercio e gli Affari esteri dell'agricoltura, si è limitato a dire: "Credo che sia andata bene". Più esplicito Trump che su Twitter ha detto che le trattative stanno andando "molto bene".Scatto in testa al listino milanese oggi per Amplifon (+3,77%) che è stata promossa da Intermonte (rating passato da underperform a neutral con target price a 14 euro).Si segnala in positivo anche FCA (+3,3%) che stando a quanto riportato dall'agenzia stampa Reuters sarebbe vicina al raggiungimento di un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbe prevedere multe significative legate all'utilizzo un software illegale per consentire a oltre 100mila dei suoi veicoli diesel negli Stati Uniti di inquinare oltre i limiti legali.Tra i pochi segni meno c'è Tim (-0,23%) che ha piazzato sul mercato un bond a tasso fisso per 1 miliardo e di euro e 250 milioni destinata a investitori istituzionali. Il rendimento dell’emissione, pari a 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del gruppo, che a fine settembre 2018 si attestava a circa il 4,4 per cento.