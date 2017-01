Piazza Affari con tono smorzato: prese di profitto su STM e UniCredit

Alessio Trappolini 27 gennaio 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Mattinata dal tono smorzato su Piazza Affari, in scia a quanto accade un po’ in tutte le piazze azionarie europee. I riflettori del mercato sono ancora puntati Oltreoceano, con Trump che continua a creare clamore con le sue polemiche nei confronti del Messico e l’atteso dato sul Pil del quarto trimestre in uscita nel primo pomeriggio.



In questo quadro il FTSE Mib cede mezzo punto percentuale, in area 19.335 punti. Bancari contrastati, con UniCredit in ritirata del -3,66% a 28,15 euro. Segno più per Banco Bpm, +1,46% a 2,90 euro, con i rumors su possibile cessione di Banca Aletti.



Prese di profitto su STM, -0,49% a 12,03 euro, dopo l’importante allungo di ieri che ha seguito la pubblicazione dei risultati trimestrali. Maglia rosa del listino è Salvatore Ferragamo, in rialzo del 2,34% a 25,27 euro. Ben comprata Luxottica, +0,9% a 50,2 euro, dopo la promozione a Buy da parte di Hsbc.