Piazza Affari: comparto oil tonico dopo newsflow Arabia Saudita-Russia, Tenaris al comando

Alessio Trappolini 15 maggio 2017 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Comparto oil & gas in spolvero a Piazza Affari e in buona parte del Vecchio Continente. Sul principale listino milanese si mettono in mostra soprattutto le compagnie oil service, con Saipem e Tenaris che segnano due fra le migliori performance fra le blue chip.



A far scattare il turbo è il rialzo del prezzo del petrolio dopo che stamattina Arabia Saudita e Russia hanno annunciato di avere prolungato fino a marzo 2018 l'accordo per contingentare la produzione di greggio. Anche a livello europeo si beneficia delle ricadute positive della notizia: al moemnt0o Royal Dutch Shell guadagna l’1,15% circa a Londra, mentre a Parigi Total si porta avanti dell’1%.



In questo quadro Tenaris si mette al comando di Piazza Affari a 14,51 euro, +2% circa rispetto alla chiusura di ieri. Ben comprate anche le azioni Saipem, +1,13% a 0,403 euro, mentre Eni è meno volatile e al momento passa di mano a 14,96 euro, +0,5 per cento circa.