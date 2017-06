Piazza Affari: clima positivo dopo salvataggio Banco Popular, salgono Bper Banca e UniCredit. Prese di beneficio su Safe Bag

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 12:35

Tentativo di rimbalzo di Piazza Affari questa mattina, incoraggiato dalle notizie arrivate dalla penisola iberica che hanno rinfrescato il clima anche sul bancario tricolore. In Spagna è stata infatti risolta la critica questione del Banco Popular; è intervenuto il colosso Santander che ha acquistato la banca in crisi per un euro, evitando così il ricorso alla tormentata procedura di Bail-in.



Una soluzione che “rafforza l’idea che anche per quanto riguarda le due banche Venete non si procederà con il Bail-in”, ha commentato questa mattina Vincenzo Longo, market strategist di IG.



In questo quadro il FTSE Mib si mette al timone in Europa e da poco trascorse le ore 12:30 viaggi con un rialzo dello 0,85% a 20.930 punti. Ben acquistate le banche, con in test Bper Banca, +3,29% a 4,39 euro, e poi UniCredit, +2% a 15,7 euro, che questa mattina ha perfezionato la cessione del 32,8% di Bank Pekao a Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) e Polski Fundusz Rozwoju (PFR) a 123 Zloty Polacchi (PLN) per azione. Il corrispettivo complessivo è di 10,6 miliardi di PLN (pari a circa 2,53 miliardi di euro). Il perfezionamento della transazione porterà un beneficio sul capitale CET1 Fully Loaded del Gruppo UniCredit pari a 70 punti base.



Ben comprate anche le azioni di Banca Generali, +2% a 26,46 euro, dopo che Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo a 30 euro, e Prysmian, +2,75% a 25,78 euro. Prese di profitto su Recordati, che scivola a 36,2 euro lasciando sul terreno l’1,7 per cento.



Fuori dal listino principale prese di beneficio anche su Safe Bag, -4,88% a 5,85 euro, dopo che ieri il titolo aveva aggiornato i nuovi massimi storici.