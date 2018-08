Piazza Affari: chiusura in calo a -0,29%, male Bper Banca e Carige

Alessandra Caparello 8 agosto 2018 - 18:05

MILANO (Finanza.com)

La guerra commerciale in corso tra Usa e Cina infiamma i mercati che procedono deboli dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verrà attuato il rialzo dei dazi dal 10 al 25% su 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina. La reazione di Pechino non si è fatta attendere e il governo annuncia mosse di pari importanza. Se la questione commerciale tiene banco a livello internazionale, in Italia l’ago della bilancia dell'umore degli investitori è rappresentato dalla legge di bilancio. Stamani il Premier Giuseppe Conte ha incontrato la stampa per l’ultima conferenza prima della pausa estiva e ha confermato che flat tax e reddito di cittadinanza saranno i due capisaldi della manovra, manovra che a suo dire sarà “seria, rigorosa e coraggiosa”.Piazza Affari chiude oggi in calo dello 0,29% con l’indice Ftse Mib che segna 21.790,30 punti. Sul comparto bancario si segnala Banca Carige (-2,13%) che soffre dopo il taglio del rating deciso da Moody’s alle luce delle recenti tensioni emerse nel Cda della banca ligure sulla governance e per il maggiore rischio di essere posta in risoluzione a seguito del rifiuto della Bce al piano di conservazione del capitale. In calo anche Mps (-0,08%) dopo le dichiarazioni del ministro dell’economia Giovanni Tria che, nel corso di un’intervista al Sole 24 Ore, conferma che la banca tornerà sul mercato al termine della ristrutturazione prevista con il piano concordato con la Commissione europea e che ha permesso la ricapitalizzazione temporanea dell'azionista pubblico e il Tesoro uscirà.Rimanendo sul comparto bancario si segnala Banca Bper che perde il 5,91% pagando così i conti pubblicati ieri sera che hanno visto un utile netto del secondo trimestre inferiore alle attese del consenso. Unicredit segna una flessione dello 0,35% e anche Intesa SanPaolo perde l’1,21%.Tra gli altri titoli si segnala Fca (+0,63%), Pirelli (+2,38%) e Italgas che risulta tra i peggiori del settore utility perdendo lo 0,58%, mentre risulta in forte rialzo Salini Impregilo (+3,942%), che sta negoziando la cessione di attività negli Usa.Stasera alle 19,00 si svolgerà il vertice di maggioranza sulla prossima legge di Bilancio, come hanno riferito diverse fonti governative.