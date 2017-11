Piazza Affari chiude sulla parità dopo pullback ex resistenze. Denaro su Ynap, segno rosso per Campari

Alessio Trappolini 6 novembre 2017 - 17:46

Piazza Affari è riuscita a chiudere la prima seduta della settimana entrante sulla parità. L’indice FTSE Mib ha concluso a 23.002,85 punti, dopo aver completato con successo il pullback delle ex resistenze statiche a 22.860 e 22.900 punti.Nel corso dell’ottava sono attesi i numeri al 30 settembre delle principali banche italiane quotate a Piazza Affari. Fino ad ora “la stagione delle trimestrali sta fornendo indicazioni incoraggianti”, ha commentato Alberto Biolzi, responsabile direzione Wealth Management di Cassa Lombarda, “in Europa, nonostante la forza dell’euro, gran parte delle aziende ha confermato l’outlook sui prossimi trimestri”.Tuttavia Biolzi ha predicato anche una certa dose di cautela in quanto “dati i livelli valutativi raggiunti, anche solo risultati in linea con le attese, spesso si traducono in occasioni di storno e profitto sui singoli titoli”.A fine seduta segno più per Yoox Net a Porter, +3,17% a 33,12 euro, la migliore blue chip di giornata. Denaro anche per Italgas, +1,3% a 5,11 euro, e STM, +1,38% a 21,25 euro. Sul lato opposto del tabellone hanno chiuso col segno rosso Campari, -2,55% a 6,68 euro, e Buzzi Unicem, -1,25% a 23 euro.