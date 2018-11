Piazza Affari chiude settimana con il segno più: in forte rialzo il comparto bancario

Alessandra Caparello 2 novembre 2018 - 17:52

Chiusura di settimana in positivo per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che chiude a +1,07% a quota 19.390 punti. Oggi la giornata si chiude con i risultati degli stress test dell’Eba sulle banche europee e tra le italiane ci sono nel mirino Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca e Banco Bpm, gli unici quattro grandi istituti italiani sottoposti all'esame congiunto con la Bce che secondo i pronostici otterranno la promozione.Il comparto bancario quindi è il protagonista oggi sul listino milanese. Chiudono in territorio positivo le quattro oggetto degli stress test, Intesa Sanpaolo (+1,04%), Unicredit (+3,22%), Ubi Banca (+2,65%) e Banco Bpm (+3,64%).Chiudono in territorio positivo anche Bper Banca (+4,06%) e Mediobanca (+1,33%), tra i sei istituti significativi su cui le autorità hanno condotto test "paralleli". A Milano in luce oggi anche Fca (+4,10%) dopo i buoni dati sulle immatricolazioni negli Usa. L'allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina produce effetti positivi su Moncler che chiude a +5,19%, ma vanno bene anche gli altri titoli del settore lusso, come Salvatore Ferragamo (+2,15%). Dopo una giornata al rialzo chiude in territorio negativo Pirelli (-0,96%) mentre Prysmian segna +3,66% dopo essere stata indicata da Morgan Stanley tra i titoli che potrebbero rimbalzare e offrire soddisfazione. Infine Stm dopo una giornata all’insegna dei guadagni mostrando di non aver risentito delle previsioni deludenti di Apple chiude la settimana in calo dello 0,18%.Oggi la decisione di Dbrs sul nostro paese per cui non si prevede un miglioramento sostanziale della performance di crescita e, a breve termine dice l’agenzia di rating l'economia potrebbe risentirne negativamente.