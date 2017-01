Piazza Affari chiude piatta in un clima prefestivo, Banco Bpm e Cnh Industrial protagonisti

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari non interrompe la striscia positiva di rialzi messa in fila in queste prime quattro sedute del nuovo anno. In una seduta non particolarmente briosa, complice la vicinanza con la festività dell’Epifania, il FTSE Mib ha chiuso flat con un +0,08% a 19.642,81 punti.



Il listino italiano ha visto ancora una volta Banco Bpm protagonista delle contrattazioni. Il titolo ha chiuso in rialzo del 2,78% a 2,78 euro. Acquisti sul settore automotive: CNH Industrial ha chiuso in rialzo del 2,98% a 8,455 euro, Brembo +1,18% a 59,85 euro e Fca ha portato a casa lo 0,70% salendo a 9,25 euro.



Fuori dal listino principale si segnala la performance di CTI Biopharma, +18,41% a 4,58 euro. Il titolo è scattato al rialzo dopo la revoca ad opera della Food and Drug Administration della sospensione clinica totale sugli studi clinici condotti nell'ambito della richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale presentata per Pacritinib.



Sul fronte dei ribassi lettere per Luxottica, -2,95% a 48,33 euro, che in questo 2017 non riesce proprio a decollare. Sui quattro giorni l’azienda di Leonardo Del Vecchio ha lasciato sul parterre di Borsa il 5,5% circa. Debole anche Telecom Italia che chiude con un -1,40% a 0,84 euro.