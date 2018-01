Piazza Affari chiude l'ottava a spron battuto, rally per Ferragamo e Poste

Alessio Trappolini 19 gennaio 2018 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Nuovi massimi per Piazza Affari. Il Ftse Mib si è spinto oggi sui nuovi massimi dall'agosto 2015, in area 23.800 punti e il prossimo step è il superamento del muro dei 24 mila che porterebbe l'indice guida milanese ai top dal lontano 2008. I mercati hanno trovato sponda nel via libera della Camera Usa al provvedimento d'urgenza per scongiurare lo stop all'attività amministrativa federale (shutdown) fino al 16 febbraio. Ora servirà l'ok anche del Senato.Ferragamo su tutti con un brillante +3,83% a 22,76 euro. Ben comprato il titolo Poste Italiane (+2,20% a 6,725 euro). A dare slancio al titolo sono le parole dell'ad di Poste, Matteo Del Fante, circa le prospettive del gruppo dopo i nuovi accordi stretti il mese scorso."Gli accordi con Anima e Cdp sono fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia", ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, che punta a offrire un portafoglio più ampio con l’obiettivo di "creare valore per gli azionisti, aumentando i ricavi e la redditività da parte di attuali e futuri clienti con l’effetto di rafforzare il network nel settore dell’asset management e il marchio".Per quanto riguarda l’accordo con CDP, Poste Italiane mira a raggiungere la parte alta della forchetta di 1,55-1,8 miliardi di euro di commissioni incassate grazie alla vendita di prodotti di risparmio postale.Focus anche su Atlantia (+2,17% a 27,22 euro) che secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Boersen-Zeitung sarebbe pronta ad alzare l'offerta su Abertis una volta che l'ente regolatore del mercato spagnolo CNMV approverà l'offerta di Hochtief. Entro il 6 febbraio l’Antitrust europea si pronuncerà sull’Opas di Hochtief (controllata dalla spagnola ACS) su Abertis. Proposta che valuta Abertis 18,76 euro per azione, in risposta a quella da 16,5 euro avanzata da Atlantia.È ripresa anche la corsa di Fca (+2,03% a 19,55 euro) che ha incassato la promozione a neutral da parte di Exane. Tra i segni meno spicca Saipem (-0,98% a 4,016 euro) che paga la discesa del prezzo del petrolio.Tra le mid cap tonfo per Geox (-5,95% 2,68 euro). Il gruppo delle calzature fondato da Mauro Moretti Polegato ha chiuso il 2017 con ricavi per 884,5 milioni (-1,8% a cambi correnti, -1,7% a cambi costanti). Kepler Cheuvreux ha tagliato la valutazione con target price passato da 3,9 a 3,3 euro (rating buy confermato) rimarcando come i ricavi trimestrali siano il 10% sotto le attese.