Piazza Affari chiude in rialzo, giù Moncler

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari aggiorna i massimi annui. Il Ftse Mib ha chiuso a 21.892 punti (+0,16%) fallendo il superamento in chiusura di quota 22mila punti, livello oltrepassato brevemente nei primi scorci di giornata. L'indice guida milanese viaggia sui massimi dallo scorso luglio con un balzo di quasi +20% ytd. Una spinta ai mercati è arrivata dalle parole del segretario Usa al Tesoro, Steven Mnuchin, ha alimentato l’ottimismo sul fronte dazi affermando che gli Stati Uniti e la Cina stanno continuando a fare progressi sui negoziati commerciali e si avvicina quindi l'ultimo round delle discussioni sulle questioni conclusive.Sul fronte trimestrali risultati contrastanti da oltreoceano: Goldman Sachs ha ampiamente battuto le stime a livello di EPS (utile per azione) chiudendo il primo trimestre 2019 a 5,71 dollari (consensus era 4,89), però i ricavi sono scesi del 13% a 8,81 miliardi di dollari, inferiori alle previsioni degli analisti di $ 8,9 miliardi.Il settore bancario italiano ha comunque dato seguito al rally di venerdì scorso. In prima posizione Bper con +2,64%, seguita da Banco BPM con +1,66%. Rialzi nell'ordine dell’1,73% per UBI Banca. Il mercato guarda anche alle prospettive sul fronte M&A dopo che UBI Banca ha espresso per bocca del suo ceo Victor Massiah l'apertura a discutere su ipotesi di consolidamento.Tra gli altri titoli spicca il nuovo rally del titolo Juventus salito di oltre il 2% sui nuovi massimi storici in attesa del ritorno dei quarti di Champions League contro l'Ajax. Tra i pochi segni meno figura invece Moncler (-0,57%) il cui fondatore e azionista di riferimento Remo Ruffini ha escluso una vendita della società. In un'intervista concessa al Financial Times, Ruffini sottolinea che non sono comunque arrivate offerte e il discorso lo si potrà aprire forse tra 3-4 anni.