Piazza Affari chiude in rialzo, bene Telecom Italia e Luxottica

Titta Ferraro 26 febbraio 2018 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Incipit d’ottava con segno più per Piazza Affari sostenuta dalle positive performance messe a segno da Wall Street venerdì scorso e dalla Borsa di Tokyo questa mattina. L’indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,15% a quota 22.706 punti. La settimana che porterà al delicato appuntamento con le elezioni politiche del 4 marzo è iniziata con spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco in restringimento dopo le tensioni sul finale della scorsa ottava proprio in vista delle elezioni. Oggi intanto il Ministero dell’Economia ha collocato Bot semestrali per 6 miliardi di euro con rapporto di copertura a 1,57. Il rendimento medio si è attestato al -0,403%, +0,014% in più rispetto al dato precedente. Il test più probante prima delle elezioni sarà l’asta di domani con l’offerta di Btp a 5 e 10 anni, che chiuderà il consueto trittico di aste di fine mese.Nuovo record storico per il titolo Ferrari (+0,28%) che nell'intraday si è spinto fino a 106,75 euro. Gli analisti di UBS hanno annunciato di aver incrementato il prezzo obiettivo sul titolo da 129 a 160 dollari (da 104,5 a 129,7 euro) confermando la valutazione “acquistare”. Il tasso di medio composto di incremento dei volumi è visto in quota 9% e, al 2022, l’Ebitda è visto a 2 miliardi di euro e il free cash flow a 1,1 miliardo. Da inizio anno il titolo ha segnato un incremento superiore ai 20 punti percentuali.Tra i migliori Luxottica (+1%) in attesa dei dati 2017. Piatta Pirelli a 7,49 euro dopo che i conti 2017 hanno evidenziato ricavi in aumento del 7,6% a 5.352,3 milioni di euro e un Ebit Adjusted ante costi di start-up in crescita del +9,7% a 926,6 milioni. Il fatturato è risultato inferiore ai 5,41 miliardi del consenso mentre l’utile netto, visto a 252 milioni, si è attestato a 263,3 milioni di euro (164 milioni nel 2016).Sotto i riflettori Telecom Italia (+0,82%%). A termine della riunione straordinaria di venerdì scorso, il gruppo ha fatto sapere che il cda ha valutato positivamente la proposta di acquisto di Persidera (società dei multiplex tv controllata al 70% da Telecom e per il 30% da Gedi) da F2i e Rai Way, considerando che la partecipazione non rappresenta un asset strategico per il gruppo.Sguardo infine a Fca (-0,54%) in scia all'indiscrezione del Financial Times circa lo stop alla produzione di auto equipaggiate con motori diesel a partire dal 2022. L'annuncio dovrebbe arrivare in coincidenza con il piano industriale che verrà presentato il prossimo 1 giugno.