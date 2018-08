Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a +1,27%

Alessandra Caparello 7 agosto 2018 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude oggi in rialzo con l’indice Ftse Mib che guadagna l’1,27% attestandosi a 21.853,81 punti. Ancora alta l’attenzione dei mercati sui titoli di stato italiani e nella giornata odierna il vicepremier Luigi Di Maio ha tentato di fornire rassicurazioni nel corso di un’intervista a Radio24.“I mercati impareranno a conoscerci e capiranno che siamo persone coerenti e serie e quello che diciamo facciamo”- ha detto Di Maio che ha poi aggiunto - "E' una rivoluzione copernicana la nostra che mette al centro le persone invece di qualche solita lobby, quindi può disorientare i mercati, ma impareranno a conoscerci".A Milano oggi protagonista Unicredit (+2,88%) che ha battuto le attese degli analisti per quanto riguarda l'utile semestrale, beneficiando del taglio dei costi. L’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile netto di 2,1 miliardi, in crescita del 15,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Risultati sopra le attese per gli analisti di Equita che definiscono brillante la performance operativa di Unicredit sia in termini assoluti che relativi per quanto riguarda la resilienza del margine di interesse e del Cet1" che ha risentito per "soli 35 punti base" dell'allargamento dello spread tra Btp e Bund.Rimanendo sul comparto bancario si segnalano Bper Banca che guadagna lo 0,87%, Banco BPM (-0,17%) e Ubi (+1,42%).Tra gli altri titoli si segnala quello della Piaggio (-1,11%) che oggi ha annunciato il piano di espansione in Cambogia con il lancio dell’Ape City LPG, destinata al trasporto di persone, Pirelli (+3,88%) e Saipem (+2,06%) che guida gli energetici con il rialzo del greggio. Giù Fincantieri (-0,31%) e banca Carige (-1,05%).