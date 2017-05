Piazza Affari chiude in moderato rialzo: Campari vola dopo i conti, soffre il Banco Bpm

Alessio Trappolini 9 maggio 2017 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha chiuso in moderato rialzo, l’indice FTSE Mib ha guadagnato oggi lo 0,27% terminando la seduta a 21.486,95 punti. Maglia rosa a Campari, +4,43% a 5,775 euro, dopo aver alzato il velo sui conti del primo trimestre 2017. Il gruppo del beverage ha archiviato il primo trimestre dell'anno con vendite per 376,6 milioni di euro, +15% rispetto all'analogo trimestre 2016 (variazione organica +5,7%).



Maglia nera a Banco Bpm, -5,1% a 2,74 euro, in un contesto che nelle ultime battute della seduta ha penalizzato il settore bancario tricolore: UBI Banca ha infatti lasciato sul parterre l’1,9% a 3,92 euro mentre Intesa e UniCredit hanno chiuso invariate azzerando i guadagni che avevano accumulato nella prima par-te di seduta.