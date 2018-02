Piazza Affari chiude in forte rialzo, sponda da discesa euro e spread. Fiammata di Telecom

Titta Ferraro 7 febbraio 2018 - 17:37

Convinto riscatto di Piazza Affari dopo la pronunciata debolezza delle ultime sedute. In chiusura il Ftse Mib ha guadagnato il 2,96% a 22.986 punti. L’accordo in Germania per la Grosse Koalition ha favorito una discesa dello spread Btp/bund (minimo sotto 120 punti base, livello più+ basso dal settembre 2016) con conseguente sponda rialzista per i titoli bancari. Secondo quanto riportano diversi organi di stampa tedeschi, i conservatori della cancelliera Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz avrebbero raggiunto un’intesa. Decisa reazione anche sul valutario con l’euro di slancio sotto la soglia di 1,23 contro il dollaro.Tra i protagonisti di giornata spicca Telecom Italia (+6% a 0,7212 euro) che ha trovato sponda nel concretizzarsi della possibilità che il board del prossimo 6 marzo approvi la separazione della rete. Questa mattina c'è stato infatti l'incontro al Mise tra il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e l'a.d. di Telecom Italia, Amos Genish. Quest'ultimo, che nel recente passato si era mostrato molto restio a portare avanti la separazione della rete, ha presentato il progetto relativo all'evoluzione del modello di separazione della rete. Il piano prevede la creazione di una nuova entità legale controllata totalmente da Telecom Italia. L'atteso scorporo della rete potrebbe quindi arrivare in coincidenza con l'approvazione del nuovo piano Telecom Italia il 6 marzo.Tra le banche nuovo spunto rialzista per Intesa Sanpaolo (+3,41%) balzata ai massimi da fine 2015 sfruttando l’onda lunga dei conti 2017 oltre le attese e del convincente piano strategico 2018-2021. Oggi gli analisti di Banca Akros hanno alzato la raccomandazione sulla banca ad accumulate. Credit Suisse ha invece rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 3,6 euro alzando le stime su utili e dividendi per il triennio 2018-2020. Molto bene anche Banco BPM (+4,5%%) che a mercati chiusi diffonderà i conti 2017.Giornata molto positiva anche per Fca e Mediaset salite rispettivamente del 6,77 e 4,25 per cento. Acquisti anche su Leonardo (+1,63%). Il gruppo guidato da Alessandro Profumo ha annunciato l’ordine da parte dell’Indonesia di due elicotteri intermedi leggeri AW169 destinati al trasporto aziendale. Gli elicotteri, i primi di questo modello ordinati in Indonesia, saranno consegnati entro la fine del 2018.