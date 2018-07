Piazza Affari chiude in corsa, Tim scatta a +5%

Titta Ferraro 27 luglio 2018 - 17:43

Piazza Affari chiude l'ottava in scioltezza dando seguito al rally della vigilia. Il mercato rha guardato anche oggi ai riscontri in arrivo dall'earning season con solidi riscontri da Amazon, mentre dall'economia solide indicazioni per gli Usa, con Pil balzato a +4,1% annualizzato nel secondo trimestre.L'indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,42% a quota 21.955 punti con saldo settimanale ampiamente positivo. Tra le big seduta effervescente per Telecom Italia che ha sfiorato il 5% dopo che il vice premier, Luigi Di Maio, ha riaperto il tema rete indicandolo come una priorità del governo. Da sottolineare anche la nuova proposta commerciale di Iliad (ampliamento del pacchetto dati a 40 GB a fronte di un prezzo di 6,99 euro da 5,99 euro) che rimane molto attraente, ma "è interessante vedere implementata una strategia 'more for more' meno destabilizzante per il mercato rispetto a una logica di puro prezzo", sottolineano gli analisti di Equita.Male Eni (-0,67%) che ha deluso le attese del mercato a livello di utile adjusted. Proposto un acconto dividendo di 0,42 euro per azione. Segno meno anche oggi per Moncler (-0,55%) anche se Equita rimarca come il titolo oggi rappresenti un'interessante opportunità d'acquisto dopo il sell-off della vigilia.