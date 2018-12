Piazza Affari chiude il 2018 con il sorriso, spread ai minimi da settembre

Titta Ferraro 28 dicembre 2018 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta dell'anno in convinto recupero per Piazza Affari sotto la spinta dell’intonazione positiva delle altre Borse europee e anche grazie ai positivi riscontri dell’asta Btp. L'indice Ftse Mib ha chiuso a +1,44% a quota 18.324 punti dopo che ieri aveva aggiornato i minimi a due anni.Nel complesso va in archivio un 2018 difficile per Piazza Affari con quotazioni in calo a doppia cifra. Dalla Review dei mercati 2018 diffusa da Borsa Italiana emerge che, al 21 dicembre, l’indice FTSE MIB registra un calo del -15,8% (massimo annuale 24.544 il 7 maggio 2018; minimo 18.397 il 21 dicembre 2018Sull’obbligazionario lo spread si è spinto nel corso della giornata sotto i 250 pb con rendimento del Btp decennale in area 2,7%, livello più basso dallo scorso luglio. Rendimento in linea con quello dell’asta Btp odierna che sia per il Btp a 5 anni che per quello decennale ha visto il tasso medio di assegnazione scendere ai livelli più bassi da aprile.In recupero il settore oil (+4,28% Saipem e +1,69% Eni) in scia al tentativo di risalita dei prezzi del petrolio, tra le asset class più penalizzate in questa seconda metà d’anno.Tra le banche balzo del 4,19% per Banco BPM, oltre +3% per UBI. Fuori dal Ftse Mib balzo del 15% per Carige con le ultime indicazioni che vedono la Bce in pressing per trovare una soluzione sull’aumento di capitale e quindi la possibilità di una nuova assemblea per approvare la ricapitalizzazione.Tra le migliori storie di giornata anche Intesa Sanpaolo (+1,6%) che è stata l’azione più scambiata per controvalore nel corso del 2018, con un totale di 71 miliardi di Euro, e anche la più scambiata in termini di contratti con più di 4 milioni di contratti.In generale gli scambi di azioni su Borsa Italiana nel 2018 risultano sostanzialmente stabili con una media giornaliera di 2,5 miliardi di Euro con 282.761 contratti (+2,3% rispetto al 2017). Complessivamente sono stati scambiati oltre 70 milioni di contratti e un controvalore di oltre 622 miliardi di Euro. Il massimo giornaliero per contratti è stato raggiunto il 29 maggio 2018 con 642.457 contratti scambiati (secondo record da sempre) e per controvalore il 31 maggio 2018 con 5,9 miliardi.