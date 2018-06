Piazza Affari chiude bene il semestre, tonfo di Mediaset

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 17:43

MILANO (Finanza.com)

Finale di ottava in positivo per Piazza Affari che ha cavalcato l’onda emotiva dell'accordo in extremis sull’immigrazione che dopo le tensioni crescenti evidenziate nella giornata di ieri sembrava molto improbabile. L’ultima seduta del primo semestre ha così visto il Ftse Mib salire dello 0,9% a quota 21.626 punti. Si allentano anche le tensioni sullo spread Btp-Bund sceso fino a un minimo a 236 punti base.Dal fronte macro è arrivato un nuovo rialzo dell’inflazione dell’area euro, arrivata al 2% (massimo dal 2012).Protagonista in positivo FCA (+1,82%) sul ritornare di voci sul fronte M&A. Secondo la stampa asiatica, il ceo di Hyundai Motor Group, Chung Mong-koo, starebbe aspettando un calo delle azioni di Fiat Chrysler Automobiles prima di lanciare un'offerta di acquisto per il gruppo automobilistico italo-americano. Regista della possibile fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Hyundai Motor Group sarebbe il fondo Elliott, azionista del gruppo automobilistico coreano.Fitte vendite oggi invece sul titolo Mediaset che ha ceduto il 4,56% per cento a quota 2,74 euro. Pesa downgrade di Morgan Stanley a underweight dal precedente equalweight.