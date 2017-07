Piazza Affari cauta in avvio, bene Enel

Titta Ferraro 21 luglio 2017 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della seduta finale dell'ottava con lieve prevalenza delle vendite a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,27% a quota 21.381 punti. Tra i titoli in positivo spicca Ferragamo che sale dell'1% dando seguito al rally della vigilia (oltre +3%). Bene anche Enel (+0,37%) su cui Berenberg ha alzato il prezzo obiettivo a 5,75 euro dai 4,5 euro indicati in precedenza (rating buy confermato).Il mercato deve fare i conti con la forza pronunciata dell'euro, che viaggia sui massimi a circa due anni dopo il nuovo balzo di ieri in seguito alle parole di Mario Draghi. Il presidente della Bce ha anticipato che in autunno si discuterà di ridefinizione del piano di acquisto asset e le attese sono di un possibile annuncio del tapering già a settembre o al massimo a ottobre.