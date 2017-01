Piazza Affari cauta in attesa delle payrolls Us, corre ancora Fca

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 13:30

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta senza scosso a Piazza Affari in una giornata con scambi abbastanza ridotti in occasione della ricorrenza dell'Epifania. Oggi riflettori accesi sulla tornata di dati mensili sul mercato del lavoro statunitense. Le attese sono di un mantenimento del ritmo di creazione di posti di lavoro a +178mila nel mese di dicembre, in linea con il mese precedente. Questa mattina intanto sono arrivate indicazioni deboli dalla Germania con ordini all'industria e vendite al dettaglio entrambe in calo a novembre.

Sul parterre di Piazza affari si mette in luce Fca (+4,92%) che ha incassato la promozione di Goldman Sachs che l'ha inserita nella propria conviction buy list con prezzo obiettivo salito a 16,5 euro dai 9,9 precedenti. Bene anche Salvatore Ferragamo (+2,52% a 24,38 euro) e Moncler (+1,10% a 16,52 euro), su quest'ultima SocGen ha reiterato il buy sul titolo ed alzato il target price a 21 euro dal precedente 19,50 euro.