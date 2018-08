Piazza Affari cauta in attesa del giudizio di Fitch: Tenaris rimbalza, Telecom Italia giù di oltre il 3%

Daniela La Cava 31 agosto 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è in cerca di una direzione in attesa del giudizio che Fitch esprimerà sull'Italia. A Milano, l'indice Ftse Mib perde in questo momento lo 0,11% a 20.472,09 punti. A mercati chiusi l'agenzia di rating statunitense annuncerà la sua revisione di giudizio sul paese alle prese con la manovra 2019 e la gestione dei conti pubblici. Si tratta della prima pagella del governo giallo-verde. Nelle ultime ore Ewald Nowotny, esponente del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha detto di non intravedere rischi immediati dalla situazione italiana. Tra i singoli titoli in evidenza Tenaris che rimbalza dopo il capitombolo della vigilia e ora guadagna oltre l'1%, segni positivi anche per il comparto bancario con Bper che sale dello 0,52 per cento. Freccia rossa per Telecom Italia, con il titolo che scivola sotto quota 0,55 euro e mostra una flessione del 3,45 per cento. Da monitorare il titolo Atlantia (-0,22%), il cui cda si riunirà in parallelo con il board della controllata Autostrade per l'Italia per rispondere al governo sul ponte Morandi a Genova.Numerose le indicazioni macro di rilievo in agenda oggi: a cominciare dall'inflazione, ma anche la disoccupazione e il Pil tricolore. In uscita anche l'inflazione nell'intera Eurozona.