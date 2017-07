Piazza Affari: capitombolo di Saipem, acquisiti su STM e YNAP

Alessio Trappolini 5 luglio 2017 - 15:54

Il mercato italiano storna sotto i 21mila punti, quando manca poco più di un’ora e mezza al termine delle contrattazioni. Seduta “tranquilla” sul mercato, con gli investitori che assumono un atteggiamento cauto in attesa di poter meglio decifrare i prossimi sviluppi sulle politiche delle banche centrali, Bce e Fed in testa. In tal senso i riflettori sono già proiettati alla prossima riunione della Bce, in calendario il 20 luglio prossimo.In questo quadro il FTSE Mib segna un calo dello 0,44% a 20.936,58 punti in uno scenario oggi dominato dal settore moda e lusso dopo che Jefferies si è scatenato sul settore questa mattina.Flavio Cereda, analista della casa d’affari, ha avviato la copertura sia su Moncler che su Yoox net-a-porter, assegnando ad entrambi una raccomandazione di acquisto. Sprint per il titolo Yoox Net-a-porter, con il prezzo che mostra un rialzo superiore al 3% in Borsa dopo la fiducia incassata dal broker. La casa d’affari ha avviato la copertura sul titolo dell’azienda guidata da Federico Marchetti con una raccomandazione di acquisto ed un target price a 33 euro.Ben acquistate le azioni STM, +3% a 12,9 euro, mentre Saipem capitombola: -2,66%, un calo che porta il prezzo del titolo a 3,366 euro.