Piazza Affari brinda a nuovo governo, Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco Bpm, attesa per piano Fca

Daniela La Cava 1 giugno 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Partenza sprint per Piazza Affari, all'indomani dell'annuncio della formazione del governo Lega-Movimento 5 Stelle. A Milano, pochi minuti dopo l'avvio, l'indice Ftse Mib sale di quasi il 2% a 22.204,87 punti. Ieri sera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l'incarico a Giuseppe Conte che ha accettato e presentato la lista dei ministri che formeranno il governo giallo-verde, scongiurando così l'ipotesi di un ritorno alle urne. Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e saranno alla guida rispettivamente del ministero degli Interni e dello Sviluppo economico e del Lavoro. Il giuramento del presidente del consiglio e dei componenti il nuovo governo avverrà oggi alle 16 mentre la fiducia del Parlamento è prevista la prossima settimana. Sul piano societario, brilla in avvio il comparto finanziario, con Banco Bpm che avanza di quasi il 6%. A scaldare il titolo della banca guidata da Giuseppe Castagna alcune indiscrezioni stampa, tra cui quelle dell'agenzia Reuters, secondo la quale Banco Bpm vuole accelerare il processo di derisking e per questa ragione potrebbe valutare tra le opzioni anche la vendita di una quota della piattaforma di gestione dei crediti. Bene anche Bper che sale del 4,6%, ma anche Intesa e Unicredit che guadagnano oltre 3 punti percentuali.Fari accesi su Fiat Chrysler Automobiles che oggi presenterà il piano strategico 2018/2022: nell'attesa il titolo avanza di circa il 2,5%, puntando a quota 20 euro.Segno meno per Stm e Recordati.