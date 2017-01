Piazza Affari: ben comprate le banche, Banco Bpm domina la scena

Alessio Trappolini 2 gennaio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha iniziato il 2017 con il vento in poppa, aiutata dai dati PMI che hanno messo in luce un incremento superiore alle attese dell’attività manifatturiera di dicembre e dalla performance effervescente del settore bancario.



Banco Bpm, la nuova entità nata dalla fusione del Banco Popolare e della Bpm, ha fatto il suo esordio in Borsa ricevendo un'accoglienza decisamente positiva. Al momento guadagna oltre il 6,37% portandosi a 2,438 euro.



Il clima di fiducia sul settore si estende anche agli altri istituti: guadagno Bper, +3,36% a 5,23 euro, e UBI Banca, +3,29% a 2,698 euro. Ben comprata anche UniCredit, +2,05% a 2,79 euro.