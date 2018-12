Piazza Affari: azioni Chl temporaneamente sospese in attesa di comunicato

Valeria Panigada 18 dicembre 2018 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

Le azioni Chl quotate a Piazza Affari non apriranno gli scambi oggi in quanto sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente. Ieri si è concluso l'aumento di capitale di Chl da circa 4,1 milioni di euro.