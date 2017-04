Piazza Affari avanti adagio: splende Mediobanca, Atlantia cede terreno

Alessio Trappolini 28 aprile 2017 - 13:22

MILANO (Finanza.com)

Mattinata interlocutoria per i mercati azionari europei che non si discostano di molto dalla parità quando si è da poco oltrepassata metà seduta. Piazza Affari segna una fra le migliori performance del continente, agevolata dalle ricoperture sui bancari. In questo settore il titolo più acquistato in mattinata è Mediobanca, +3,76% a 8,81 euro, seguito da Bper Banca, +2% a 4,96 euro.



Ben comprata anche CNH Industrial, +2,88% a 10,17 euro, dinamica agevolata dalla diffusione dei risultati del primo trimestre 2017 che hanno rilevato un aumento die ricavi del 5,8% e un miglioramento dei margini operativi di 0,2 punti percentuali.



Lato ribassi soffre Atlantia, -0,98% a 1,376 euro. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters la società ha preso contatti con un consorzio di banche per finanziare una imminente operazione cash and share per acquistare la spagnola Abertis.