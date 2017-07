Piazza Affari aspetta le trimestrali. Tim guarda al dopo Cattaneo, Enel inciampa sul dividendo

Alessio Trappolini 24 luglio 2017 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Trepida attesa a Piazza Affari per il via alla stagione delle trimestrali, attesa per questa sera con Luxottica. Nel corso dell'ottava prevista anche la pubblicazione dei risultati finanziari di numerose big del Ftse Mib, tra cui Saipem (25 luglio); Stm e Moncler (26 luglio); Enel, Telecom Italia, Azimut, Terna e Fca (27 luglio); Eni e Italgas (28 luglio).In questo quadro il mercato italiano ha chiuso al rialzo dopo aver confermato dal punto di vista tecnico il passaggio da resistenza a supporto dellarea tecnica fra i 21.200 e 21.240 punti. A fine giornata borsistica il FTSE Mib avanza dello 0,58% a 21.326,58 punti.Fra i migliori titoli di giornata spicca Telecom Italia (+3,81% a 0,8435 euro). Il mercato ha accolto senza patemi l'uscita di Flavio Cattaneo da Telecom Italia. Il divorzio, pi volte ventilato nelle scorse settimane, si concretizzer oggi complici le divergenze con Vivendi, azionista di maggioranza della societ con il 23,9 per cento.Sul fronte dei ribassi Enel, -1% a 4,86 euro, accusa lo stacco cedola. Il gruppo guidato da Francesco Starace ha staccato un dividendo da 0,09 euro, a valere sullesercizio 2016, che verr messo in pagamento mercoled 26 luglio prossimo.