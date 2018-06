Piazza Affari arretra con le banche, spread torna a far paura. Bene Fca e Stm

Titta Ferraro 6 giugno 2018 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Si muove in calo Piazza Affari che paga ancora le tensioni sui Btp. L'indice Ftse Mib cede lo 0,80% a quota 21.576 punti. Ieri il nuovo governo Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con il mercato che non ha accolto bene le parole del nuovo premier. La conferma di tutte le proposte di politica fiscale espansiva contenute nel contratto di governo hanno ridestato i timori sul fronte debito e il rendimento dei Btp è tornato a salire.Anche oggi lo spread Btp-Bund si mantiene sostenuto in area 280 pb con yield del Btp decennale al 2,4%. Segno meno per le banche con Unicredit giù dell'1,63% e Intesa Sanpaolo dell'1,55%%.Tra i segni più spiccano Stm (+1,22%) e Fca (+0,42%).