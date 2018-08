Piazza Affari arretra ancora, Unicredit ancora sotto fuoco delle vendite

Titta Ferraro 13 agosto 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Ancora vendite su Piazza Affari tra avversione al rischio in aumento in seguito della crisi turca e timori legati all'aumento dello spread. L'indice Ftse Mib ha subito aperto sotto la soglia dei 21mila punti e segna al momento un calo dello 0,53% a quota 20.978 punti.Nella notte la lira turca ha toccato nuovi minimi storici per poi recuperare in scia alle misure messe in atto dalla banca centrale turca per iniettare nel sistema finanziario nuova liquidità e tentare di frenare la caduta della valuta nazionale.Tra i singoli titoli spicca anche oggi il calo di Unicredit (-2,22% a 13,47 euro) complici i timori per la forte esposizione in Turchia. Male anche le altre banche (-1,66% per Banco Bpm) che pagano l'ulteriore ampliamento dello spread.