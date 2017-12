Piazza Affari arranca con Ftse Mib sotto i 22mila punti, bene solo Ynap e Saipem

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa dell'ultima seduta dell'anno con Ftse Mib sui minimi di giornata sotto la soglia dei 22mila punti. L'indice guida milanese cede lo 0,87% a quota 21.927 punti. Male le banche con Bper (-2,45%) che vanifica il balzo della vigilia. Giù anche Banco Bpm (-1,2%) e Ubi Banca (-1,28%), con quest'ultima che non trova sufficiente sponda nel superamento dei requisiti minimi Srep a livello di patrimonializzazione. Per il 2018 la Bce ha fissato il nuovo livello minimo di CET 1 a 8,625% per l'istituto bergamasco.Tra i pochi titoli a salire spicca Saipem (+0,26%) sotto la spinta del ritorno in area 60 dollari del petrolio e Yoox Net-a-porter che sale dello 0,85%.Ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sciolto le Camere e subito dopo il consiglio dei ministri ha indetto le elezioni politiche per il prossimo 4 marzo. Oggi l'Abi ha aggiornato le stime di crescita vedendo il Pil italiano salire dell'1,5% nel 2017 e nel 2018 per poi accelerare a +1,6% nel 2019.