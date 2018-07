Piazza Affari apre poco mossa, sprint di Mediaset

Titta Ferraro 17 luglio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata senza verve per Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib cede lo 0,14% a quota 21.791 punti. Spicca lo scatto di Mediaset (+3,8%) in scia all'operazione Ei Towers.Titolo Ei Towers che non fa prezzo in avvio (teorico +15%) dopo che Mediaset e F2i hanno lanciato un'offerta sulla società con un corrispettivo per azione di 57 euro, a premio del 19,2% rispetto ai prezzi medi ponderati del titolo Ei Towwers negli ultimi 6 mesi.Tra i peggiori titoli in avvio di giornata spicca il calo dell'1,1% di Stm. Male anche Telecom Italia (-0,94%).Da monitorare oggi i dati sul mercato del lavoro britannico, ordini e fatturato industriale in Italia e produzione industriale negli Usa. Nel pomeriggio focus soprattutto sulle parole di Jerome Powell, presidente della Fed, in audizione al Congresso.Sta entrando intanto nel vivo la stagione delle trimestrali con 64 aziende dell'S&P 500 a riportare i conti nei prossimi giorni. Oggi tocca a Goldman Sachs e J&J, mercoledi Morgan Stanley, IBM e Ebay, giovedi Microsoft e venerdi GE.